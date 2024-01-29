Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Москва остается готовой к мирным обсуждениям по украинскому урегулированию, но Киев сам себе запретил такие переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, трактовки западной прессы о том, что российская сторона озвучивает все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной, являются неправильными.

Ушаков утверждает, что Москва отвечает на запросы разных государств о своей готовности, говорит, что была готовы к переговорам с самого начала и не она прерывала их.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что число «условий», необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, растет.

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым запрещается проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В августе 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу Москвы.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.