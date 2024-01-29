В Эстонии признали, что в НАТО не готовы к войне с Россией

НАТО как организация и ряд ее государств-членов не готовы к возможному военному противостоянию с Россией. Такую точку зрения высказал эстонский генерал Вейко-Велло Пальм в беседе с The New York Times.

По его словам, последние несколько лет дали понять, что Североатлантический альянс не готов к ведению крупномасштабных операций. То есть многие армии НАТО не готовы воевать с Россией, объяснил военный.

Генерал также заявил, что Таллин всегда видел в России угрозу независимости страны. Страх перед Москвой ощущается с 1991 года, когда Эстония провозгласила независимость, сказал он.

До этого немецко-финский предприниматель Ким Дотком выражал мнение, что призывы ряда стран Запада готовиться к возможной войне с Россией направлены на то, чтобы не допустить проигрыша Украины в конфликте незадолго до президентских выборов в США. По его словам, это попытка президента США Джо Байдена сделать так, чтобы его российский коллега Владимир Путин не одержал победу в конфликте перед американскими выборами.

В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг.

15 января газета Bild заявляла, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Ранее в Европе заявили о начале третьей мировой войны.