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В Швеции выступили против запрета на ядерное оружие

МО Швеции выступает против закона о запрете размещения ядерного оружия в стране

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Global Look Press

Глава Минобороны Швеции выступил против предлагаемого «Партией зеленых» закона о запрете размещения ядерного оружия на территории страны. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

«Со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Франции не было запросов на размещение ядерного оружия в Швеции», — заявил министр обороны страны Пол Йонсон, добавив, что в соседних Норвегии и Дании тоже нет законодательного запрета на этот счет.

Перед вступлением Швеции в НАТО местная «Партия зеленых» выступила с инициативой о принятии закона, который запретил бы размещение на территории страны ядерного оружия. Представитель «Партии зеленых» по вопросам обороны Эмма Бергинджер заявила, что это необходимо для того, чтобы в случае конфликта Швеция не стала целью для ядерных ударов.

Ранее руководство Швеции неоднократно говорило, что размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО не будет, однако эта позиция не закреплена законодательно.

23 января парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.

26 января в МИД РФ заявили о негативных последствиях этого шага.

Ранее в Швеции допустили возможность военного нападения со стороны России.

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