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Еще одна страна прекратила финансирование БАПОР

МИД Эстонии сообщил о временной приостановке финансирования БАПОР

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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин не будет продолжать финансировать Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинений с связях с ХАМАС. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я призываю к быстрому и углубленному расследованию этих утверждений», — написал Цахкна.

Ранее глава МИД Израиля назвал БАПОР ведомством, которое сотрудничает с палестинским движением ХАМАС. Он также заявил, что Израиль приветствует решения ряда западных стран приостановить финансирование агентства и стремится к тому, чтобы полностью прекратить деятельность этой организации в секторе Газа.

До этого Франция временно прекратила финансирование БАПОР. Выделение средств организации также прекратила Великобритания, а Германия заявила о намерении это сделать.

Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что организация принимает меры после обвинений в адрес некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее Израиль выступил за полное прекращение деятельности БАПОР в Газе.

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