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Венгрия готова к компромиссу с ЕС по выделению денег Украине

Reuters: Венгрия готова к компромиссу по пакету в €50 млрд от ЕС Украине

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Hungarian Parliament/Reuters

Венгрия в понедельник, 29 января, дала понять о своей готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине в €50 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Балаж Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подтвердил, что Венгрия готова к компромиссу с ЕС. Соответствующее предложение Будапешт направил Брюсселю в субботу, 27 января.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на документ ЕС, написала о том, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. По информации издания, Брюссель изложил в документе стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на «экономические слабости» Венгрии, поставить под угрозу валюту страны и вызвать крах доверия инвесторов.

До этого венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на шантаж ЕС в отношении выделения пакета помощи Украине.

Ранее в США заявили о возможном использовании рычагов давления на Венгрию.

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