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ЦИК подсчитал количество недействительных подписей за Путина

ЦИК: среди отобранных 60 тыс. подписей за Путина недействительны 0,15%

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Виталий Аньков/РИА Новости

Среди отобранных 60 тыс. подписей за кандидата-самовыдвиженца в президенты России Владимира Путина недействительны 0,15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря комиссии Наталью Бударину.

«В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тыс. Это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись — это 0,15% от числа проверенных подписей», — заявила Бударина.

Как отмечает телеканал RT, секретарь ЦИК Бударина добавила, что недостоверных подписей среди отобранных не обнаружено.

До этого центральный избирательный комитет России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты России на предстоящих выборах.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение о регистрации Путина комиссия приняла единогласно.

Ранее Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы президента РФ.

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