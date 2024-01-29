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Глава МИД Венгрии прибыл в Закарпатье для встречи с украинским коллегой

УНИАН: Сийярто прибыл в Закарпатье для переговоров с Кулебой

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Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Закарпатье для встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает издание УНИАН.

В сообщении говорится, что кортеж дипломата пересек границу и направился в Ужгород, где сегодня, 29 января, состоится встреча с украинским министром.

Как отмечается, в ходе переговоров стороны планируют уделить особое внимание проблеме прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт заинтересован в развитии нормальных отношений с Киевом.

До этого Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее, призвав к немедленному прекращению огня.

Накануне в Венгрии пообещали заявить о претензиях на Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте с Россией.

Ранее Венгрия отказала Украине в военной помощи из спецфонда ЕС.

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