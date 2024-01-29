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В ЦИК назвали число желающих участвовать в онлайн-голосовании

Памфилова: на участие в онлайн-голосовании на выборах подано 10 тысяч заявок

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

К настоящему времени на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах президента РФ подано 10 тыс. заявок. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщают «Известия».

«На данный момент на участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 10 тыс. заявок», – сказала Памфилова, добавив, что 2,5 тыс. заявлений подано для участия в голосовании через механизм «Мобильный избиратель».

Также глава ЦИК презентовала лозунг грядущих президентских выборов: «Вместе мы сила — голосуем за Россию».

Прием заявок для участия в голосовании на выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года, стартовал 29 января.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

До этого глава ЦИК пообещала провести кампанию по выборам так, чтобы комар носа не подточил.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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