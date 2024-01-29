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Израиль направил США досье с обвинениями в адрес агентства ООН в сотрудничестве с ХАМАС

NYT: Израиль передал США досье с обвинения БАПОР в пособничестве ХАМАС

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Ahmed Zakot/Reuters

Израиль предоставил США досье с обвинениями сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в сотрудничестве с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Обвинения содержатся в досье, предоставленном правительству Соединенных Штатов, в котором подробно излагаются претензии Израиля к дюжине сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которые, как говорится, сыграли определенную роль в нападениях ХАМАСА на Израиль 7 октября или в их последствиях», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, американские официальные лица заявляют, что сочли обвинения достаточно достоверными для того, чтобы оправдать приостановку оказания помощи БАПОР.

До этого Франция временно прекратила финансирование БАПОР. Выделение средств организации также прекратила Великобритания, а Германия заявила о намерении это сделать.

Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что организация принимает меры после обвинений в адрес некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее Нетаньяху прокомментировал усилия по освобождению заложников в Газе.

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