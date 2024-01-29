Политолог объяснил, почему ЕС продолжает поддерживать Киев себе в ущерб

Политолог Юрий Кот в эфире Tsargrad.tv прокомментировал планы Европейского союза выделить единую консолидированную помощь Украине. Он подчеркнул, что, несмотря на серьезные проблемы в экономике ЕС, США будут все больше втягивать политическое объединение в противостояние с Россией через Киев.

«Им важно повязать всех кровью, чтобы это было общее преступление, которое распространялось бы на всех. Тогда они будут стараться держать эту ситуацию максимально долго, чтобы избежать ответственности», — отметил политолог.

При этом он обратил внимание, что суммы помощи Киеву заметно уменьшились. По его мнению, Запад уже понял, что полномасштабное противостояние с Россией не выиграть, а террористическую войну можно вести продолжительное время.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, лидеры стран Евросоюза могут на этой неделе согласовать выделение Киеву помощи в размере €50 млрд.

До этого газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов писала, что, если Венгрия на февральском саммите ЕС по Украине вновь наложит вето на предоставление Киеву €50 млрд, страны Евросоюза могут рассмотреть «реальный вариант» лишения Будапешта права голоса.

Ранее в Европарламенте заявили о попытках скрыть важный факт об Украине.