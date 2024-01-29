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США не верят, что Иран хочет войны после удара БПЛА по американской базе

NYT: США не верят, что Иран хочет войны после атаки дрона на базу США в Иордании

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Hussein Malla/AP

США не верят, что Иран хочет начать масштабную войну после атаки беспилотника на базу Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании. Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

«Один высокопоставленный американский чиновник, который говорил на условиях анонимности для обсуждения конфиденциальной информации, заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты не верят, что Иран намеревается начать более широкую войну с нападением в Иордании», — говорится в сообщении издания.

Он также добавил, что аналитики собирают и оценивают имеющуюся информацию, чтобы определить, стоял ли Иран за нападением или группа ополченцев решила сделать это самостоятельно.

До этого президент США Джо Байден заявил, что это нападение было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке. Американский сенатор Линдси Грэм призвал Соединенные Штаты ударить по Ирану.

Ранее в США задумались о тайной операции против Ирана.

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