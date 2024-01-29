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Японский премьер официально извинился за коррупционный скандал в партии

Кисида извинился за скандал с сокрытием «откатов» в правящей партии Японии

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида как председатель извинился за скандал с сокрытием «откатов» в правящей Либерально-демократической партии Японии, в котором оказались замешаны фракции и депутаты японского парламента. Трансляция выступления шла на официальном сайте нижней палаты представителей японского парламента.

«Прежде всего как председатель Либерально-демократической партии я хочу принести глубокие извинения от всего сердца за ряд инцидентов вокруг политических средств партии, что подорвало доверие народа и привело к чрезвычайно серьезной ситуации», — заявил Кисида.

Японский премьер напомнил, что в результате скандала своих постов лишились четыре министра и шесть заместителей, а проблемы с «теневыми» суммами пожертвований коснулись 37 депутатов.

До этого члена парламента Японии арестовали за «откаты».

Дело об откатах привело к быстрому и резкому снижению рейтинга доверия к властям среди граждан страны. Такую тенденцию фиксируют разные опросы, которые регулярно проводят на территории Японии.

Ранее парламент Японии определился с наказанием для генсека правительства Мацуно, с которого начался скандал с «откатами».

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