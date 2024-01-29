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В Турции раскрыли предполагаемые планы встречи Путина и Эрдогана

РИА Новости: Путин и Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят Украину на встрече в Турции в феврале этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс», — заявил неназванный турецкий дипломат.

Он также указал и на другие темы, которые могут обсудить российский и турецкий лидеры — возобновление зерновой сделки и региональная ближневосточная повестка.

До этого дипломатический источник РИА Новости заявил, что президент России Владимир Путин может посетить Турцию в феврале 2024 года.

23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты по встрече Путина и Эрдогана на высшем уровне ведутся, но нужно дождаться официальной информации.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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