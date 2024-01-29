Путин может встретиться с Эрдоганом в Турции в феврале

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в феврале 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

В ходе визита президент РФ должен встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты по встрече Путина и Эрдогана на высшем уровне ведутся, но нужно дождаться официальной информации.

Турецкая газета Türkiye сообщила 20 января, что в республике ожидают визита российского лидера 12 февраля. В Кремле тогда ответили, что сообщат своевременно о поездке Путина.

В декабре 2023 года президент России сообщал, что планировал встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2024 года, до этого у лидеров не получилось организовать встречу из-за графика главы Турции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.