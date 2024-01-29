Турецкий политик заявил, что Анкара не должна была одобрять членство Швеции в НАТО

Турецкий политик, лидер ультранационалистической партии «Великого единства» Мустафа Дестичи заявил, что Анкара не должна была одобрять членство Стокгольма в Североатлантическом альянсе и предупредил о рисках расплаты за такую политику. Об этом сообщает газета Duvar.

Дестичи выразил мнение, что нельзя было ратифицировать вступление Швеции в альянс до выполнения ею всех обязательств перед Турцией, в том числе по решению вопроса с деятельностью представительства признанной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Кроме того, считает Дестичи, Швеция должна была изменить свою конституцию и ввести уголовную ответственность за оскорбление Корана.

Дестичи подчеркнул, что, к сожалению, турецкие парламентские группы согласились с одобрением вступления Швеции в НАТО. Он выразил надежду, что Турции не придется расплачиваться за это.

23 января парламент Турции проголосовал за ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО. После чего документ, как требует закон, был подписан президентом страны.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.