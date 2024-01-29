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ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за вето на помощь Украине

FT: ЕС может саботировать экономику Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине

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Shutterstock

Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на документ ЕС.

Как говорится в публикации, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на «экономические слабости» Венгрии, поставить под угрозу валюту страны и вызвать крах доверия инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту», если венгерская сторона откажется изменить свою позицию.

«В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра,... они не могут представить, что Будапешту будут предоставлены средства ЕС», - цитирует издание документ.

До этого газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов писала, что если Венгрия на февральском саммите ЕС по Украине вновь наложит вето на предоставление Киеву €50 млрд, страны Евросоюза могут рассмотреть «реальный вариант» лишения Будапешта права голоса.

Ранее в США заявили о возможном использовании рычагов давления на Венгрию.

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