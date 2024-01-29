На Западе заявили, что РФ и КНР могут установить марионеточный режим в Техасе

Российская Федерация и Китай могут свергнуть демократически избранного губернатора Техаса и установить в штате марионеточный режим. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил ирландский журналист Чей Боуз.

«Представьте, если бы РФ и КНР решили профинансировать «Движение за свободу» в Техасе. Затем свергнуть демократически избранного губернатора и установить марионеточный режим. После этого создать армию, чтобы атаковать всех, кто не согласен или поддерживает США. Запретить выборы, оппозицию, несогласные СМИ. Звучит знакомо?» — написал журналист.

28 января кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ситуация на южной границе страны угрожает стране террористическими актами. Также Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе.

Лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса США Том Эммер заявил, что пограничный вопрос интересует действующего главу государства Джо Байдена только потому, что он стал для него «политической обузой».

Ранее сообщалось, что более 10 штатов отправили войска Нацгвардии на помощь Техасу.