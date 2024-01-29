Байден пообещал дать ответ на атаку военной базы США на границе Иордании и Сирии

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ответит на удар, произведенный по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Байден, находившийся на предвыборном мероприятии в Южной Каролине, объявил минуту молчания. Он сказал, что вчера был трудный день: на Ближнем Востоке американская армия понесла потери при нападении на военную базу. Президент подчеркнул, что США ответят на это нападение.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США примут меры для обеспечения безопасности своих войск в связи с атаками на американских военных.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения, трое из них получили не совместимые с жизнью ранения.

Президент США Джо Байден заявил, что это нападение было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.