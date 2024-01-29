Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой белорусского государства, передает РИА Новости.

«Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать», — сказал российский лидер.

По его словам, Москва и Минск будут это делать.

Накануне Путин сообщил, что российское правительство пока не приняло решение о финансировании работы исследователей Антарктиды, однако сделает это.

28 января президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Путину «как-нибудь махнуть» в Антарктиду. Глава Белоруссии высказал свое предложение после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

Ранее ученые выяснили, в Антарктиде участятся волны тепла.