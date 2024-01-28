В Армении заявили о необходимости диверсификации отношений в сфере обороны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии, заявил, что республика нуждается в диверсификации отношений в сфере обороны и движется в таком направлении, передает ТАСС.

По его словам, укоренившиеся в стране представления об обороне и системах безопасности привели к трагическим последствиям.

«Для Армении нет иного варианта, как диверсифицировать оборонные отношения. И мы идем по этому пути. Пути приобретения современного вооружения», — сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что Армения заключила многомиллиардные договоры на закупку вооружений.

До этого Пашинян заявил, что предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если подписание мирного договора между странами затянется. 19 января он встретился в Ереване с представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.