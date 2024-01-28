Размер текста
А
А
А

В Армении рассказали о предложенном Азербайджану пакте о ненападении

Пашинян: Армения предложила Азербайджану пакт о ненападении

close
100%
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если подписание мирного договора между странами затянется. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Мы предложили подписание пакта о ненападении, если окажется, что заключение мирного договора затянется», – сказал Пашинян, добавив, что Азербайджану был предложен механизм общего контроля над вооружениями.

Политик отметил последние агрессивные заявления Баку, касающиеся реформ в армянской армии, а также приобретенных ей вооружений и техники. Пашинян подчеркнул, что иметь сильную армию – суверенное право государства, и ставить его под сомнение значит ставить под сомнение право на существование страны.

Премьер указал, что Армения готова предоставлять долгосрочные гарантии отсутствия каких-либо территориальных претензий, но ожидает того же от других.

19 января Никол Пашинян встретился в Ереване с представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами