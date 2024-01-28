В Армении рассказали о предложенном Азербайджану пакте о ненападении

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если подписание мирного договора между странами затянется. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Мы предложили подписание пакта о ненападении, если окажется, что заключение мирного договора затянется», – сказал Пашинян, добавив, что Азербайджану был предложен механизм общего контроля над вооружениями.

Политик отметил последние агрессивные заявления Баку, касающиеся реформ в армянской армии, а также приобретенных ей вооружений и техники. Пашинян подчеркнул, что иметь сильную армию – суверенное право государства, и ставить его под сомнение значит ставить под сомнение право на существование страны.

Премьер указал, что Армения готова предоставлять долгосрочные гарантии отсутствия каких-либо территориальных претензий, но ожидает того же от других.

19 января Никол Пашинян встретился в Ереване с представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.