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Пентагон потерял трех военных в результате нападения беспилотника в Иордании

CNN: США потеряли трех военных в результате атаки беспилотника в Иордании

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Американский аванпост в Иордании стал целью ночного нападения беспилотника. В результате более двадцати военных США получили ранения, трое из них - несовместимые с жизнью, сообщает CNN.

Отмечается, что это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США несут потери в личном составе после вражеского обстрела.

В сообщении телеканала говорится, что атаке подверглась база, расположенная недалеко от границы с Сирией. Официальные лица заявили, что дрон был запущен поддерживаемыми Ираном боевиками и, судя по всему, прибыл из Сирии.

Президент Джо Байден пообещал привлечь виновных в нападении к ответственности, отметив, что обстоятельства атаки пока устанавливаются.

«У нас нет сомнений – мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы выберем», – сказал американский президент.

До этого в центральном командовании Пентагона заявили, что несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака.

Ранее шиитские группировки объявили о нападении на три военные базы США в Ираке и Сирии.

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