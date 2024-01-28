В Словакии призвали к переговорам о мире на Украине

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, пришло время для переговоров о мире. Об этом он сказал, выступая по Словацкому телевидению.

«Военный [конфликт] на Украине не имеет военного решения. Пришло время говорить о [начале] мирных переговоров», — сказал министр.

Он добавил, что лидеры Евросоюза и США должны приложить усилия по организации мирных переговоров. По словам министра, военный конфликт перешел в стадию замороженного, поэтому его следует как можно быстрее закончить.

Кроме этого, Калиняк отметил, что, вне зависимости от итога конфликта, Украина всегда будет иметь границы с Россией.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его стране необходимо иметь нормальные отношения с Украиной, как и с любым другим государством, включая Российскую Федерацию.

Ранее Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают.