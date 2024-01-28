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Стало известно, когда ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента

ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента 29 января

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Максим Богодвид/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия России рассмотрит 29 января вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Об этом говорится в проекте повестки заседания ЦИК, опубликованном на сайте комиссии.

В проекте повестки заседания ЦИК на 29 января первым пунктом идет вопрос «О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (проект постановления ЦИК России)».

25 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вскоре встретится со своими доверенными лицами на предстоящих выборах президента России. По словам Пескова, дата встречи уже определена, она пройдет в ближайшее время.

Пресс-секретарь действующего главы государства также отмечал, что Владимир Путин пока еще не принял решение, в каком формате будет голосовать на президентских выборах: электронно или пойдет на избирательный участок. По словам Пескова, говорить об этом «еще рано».

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в ЦИК поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина.

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