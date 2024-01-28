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Франция временно прекратила финансирование БАПОР

МИД Франции сообщил о временной приостановке финансирования БАПОР

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Франция временно прекратила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Информация об этом опубликована на сайте МИД страны.

Отмечается, что это решение принято на фоне сообщений о причастности сотрудников организации к нападению радикальной группировки ХАМАС на израильские города 7 октября.

До этого глава МИД Израиля назвал БАПОР ведомством, которое сотрудничает с палестинским движением ХАМАС. Он также заявил, что Израиль приветствует решения ряда западных стран приостановить финансирование агентства и стремится к тому, чтобы полностью прекратить деятельность этой организации в секторе Газа.

К настоящему моменту выделение средств БАПОР прекратила Великобритания, а Германия заявила о намерении это сделать.

Ранее в ООН прокомментировали обвинения в адрес БАПОР в связях с ХАМАС.

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