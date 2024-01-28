В Мадриде тысячи человек вышли на акцию против премьера и амнистии сепаратистов

В центре Мадрида около 45 тысяч человек проводят акцию протеста против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии, а также против премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом пишет ТАСС.

Демонстрацию организовала консервативная Народная партия страны, которая является главной оппозиционной силой, «в защиту сильной Испании». На мероприятии также присутствовало руководство политического объединения, отмечается в материале.

Многие демонстранты пришли на митинг с флагами Испании и Европейского союза, скандировали лозунги против премьера Санчеса и бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

До этого портал Euractiv сообщил, что испанский премьер-министра Педро Санчес намерен провести встречи с лидерами каталонских сепаратистов Карлесом Пучдемоном и Ориолом Хункерасом. При этом в материале подчеркивалось, что изначально глава правительства публично отверг возможность организации подобных переговоров.

Согласно информации СМИ, основной целью встречи является «нормализация отношений» со стремящимися к независимости гражданами. Тем не мене в публикации не уточнялось, когда именно состоятся переговоры.

Ранее сообщалось, что более половины жителей Каталонии не хотят выхода из состава Испании.