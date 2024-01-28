Песков ответил на вопрос о скорой встрече Путина с главой МАГАТЭ

Личная встреча президента России Владимира Путина с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси не запланирована и ее нет в графике главы государства на ближайшие дни. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С президентом — нет», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, запланирована ли такая встреча у российского лидера. При этом представитель Кремля не уточнил, готов ли Гросси к встрече с кем-либо еще из представителей России.

Утром 28 января официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Рафаэль Гросси запланировал визит в Россию. По ее словам, глава МАГАТЭ в том числе приедет на Запорожскую АЭС.

Сам Гросси также заявлял, что намерен в ближайшее время посетить »Запорожье, Киев и Россию». При этом на заседании Совета Безопасности ООН он предупреждал о реальной угрозе большой ядерной аварии на Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области.

Ранее МАГАТЭ обнаружило мины на территории Запорожской АЭС.