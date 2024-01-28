Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину «как-нибудь махнуть» в Антарктиду. Как передает РИА Новости, глава Белоруссии высказал свое предложение после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», — обратился Лукашенко к Путину.

Как передает РИА Новости, на это российский президент с улыбкой ответил: «Да, хорошо».

До этого Путин заявил, что новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде станет открытой площадкой для ученых из разных стран, а также упрочит научные связи России и Белоруссии.

28 января российский лидер со своим белорусским коллегой приняли участие в запуске зимовочного комплекса станции «Восток» в режиме онлайн. На связь с главами государств вышли начальник Российской антарктической экспедиции Павел Лунев, начальник станции «Восток» Захар Акулов и другие специалисты.

18 января Лукашенко заявлял, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает. Он отметил, что отношения между государствами должны совершенствоваться. Однако нужно помнить «о суверенитете и независимости», подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия утвердят новые программы интеграции.