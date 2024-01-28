Путин проведет совещание по развитию новых регионов на неделе

На неделе президент России Владимир Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию новых регионов РФ. Об этом заявил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликован в Telegram-канале корреспондента.

«Путин на неделе будет заниматься вопросами оборонного комплекса, проведет совещание по социально-экономическому развитию новых регионов страны», — сказал Зарубин.

До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в запуске нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде по видеоконференцсвязи.

Путин также рассказал о пользе нового комплекса РФ в Антарктиде.

По словам президента РФ, 2025-2027 годы требуют миллиардных вложений в работу исследователей Антарктиды. Глава государства отметил, что решение правительством пока не приняло, но сделает это.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».