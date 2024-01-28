Германия остановит помощь агентству ООН из-за подозрений в поддержке ХАМАС

Германия остановит выделение финансовых средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за подозрений в ее связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей Германии.

«Совершенно правильно, что БАПОР в свете обвинений против сотрудников организации тут же отреагировало, и генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини немедленно принял меры», — говорится в совместном заявлении МИД и Министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ.

Там отметили, что до завершения расследования Германия в координации с другими странами-донорами «временно не будет разрешать выделение новых средств для БАПОР в Газе».

До этого Великобритания прекратила выделение средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

24 декабря 2023 года американская газета The New York Post опубликовала материал, в котором говорится, что сотрудники БАПОР могут быть связаны с ХАМАС.

Ранее Израиль выступил за полное прекращение деятельности БАПОР в Газе.