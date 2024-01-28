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Президент Аргентины пообещал выполнить обещанные реформы, несмотря на ущерб

Милей заявил, что не отступит от обещаний встряхнуть экономику Аргентины

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Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что выполнит предвыборные обещания встряхнуть экономику государства, несмотря на ущерб, который реформы могут нанести стране. Об этом он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

По его словам, у него нет «никакого плана Б», а в вопросе реформ нет места для чувств и эмоций.

«Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов», — подчеркнул Милей.

Глава государства также отметил, что уже принятые меры демонстрируют результат.

Милей выразил уверенность, что конгресс страны одобрит пакет выдвинутых им реформ, а политические силы, которые выступают против, покинут парламент на промежуточных выборах в следующем году.

«Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса», — констатировал президент Аргентины.

До этого власти Аргентины отложили часть экономических реформ, которые обещал провести новый президент страны Хавьер Милей, из-за слабой поддержки властями регионов.

Ранее итоговую версию «шоковых реформ» внесли в парламент Аргентины.

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