Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что целью Запада десять лет назад была вся Украина, включая полуостров. Об этом сообщает «Вести Крым».

«Стратегическую роль имеет в Черном море, все понимали значение и важность Крыма, что здесь подавляющее большинство за Россию и Владимира Владимировича Путина... Но целью была Украина», — поделился Аксенов.

До этого представитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что Запад не заинтересован начинать переговоры с Россией по Украине.

По ее мнению, любому неангажированному человеку понятно, что не Украина, а ее кураторы будут решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения конфликта. В данном контексте становится понятно, почему Лондон говорит о необходимости уничтожить все живое в Крыму.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.