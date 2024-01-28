Размер текста
А
А
А

В Крыму рассказали, что было целью Запада десять лет назад

Аксенов: целью Запада 10 лет назад была вся Украина и Крым

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что целью Запада десять лет назад была вся Украина, включая полуостров. Об этом сообщает «Вести Крым».

«Стратегическую роль имеет в Черном море, все понимали значение и важность Крыма, что здесь подавляющее большинство за Россию и Владимира Владимировича Путина... Но целью была Украина», — поделился Аксенов.

До этого представитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что Запад не заинтересован начинать переговоры с Россией по Украине.

По ее мнению, любому неангажированному человеку понятно, что не Украина, а ее кураторы будут решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения конфликта. В данном контексте становится понятно, почему Лондон говорит о необходимости уничтожить все живое в Крыму.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами