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Борис Джонсон заявил о готовности служить в армии

Экс-премьер Борис Джонсон заявил о готовности служить в армии Британии

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при необходимости готов служить в армии. Его слова приводит Daily Mail.

«Не успел я задать себе вопрос, записался бы я сражаться за короля и страну, как у меня уже был ответ. Конечно, я бы с радостью это сделал», — обозначил свою позицию экс-премьер.

Он отметил, что если бы дошло до боевых действий, то он находился бы в землянке с главой британского генерального штаба генералом Патриком Сандерсом.

При этом Джонсон выразил надежду, что все-таки сражаться ему не придется.

До этого начальник генштаба сухопутных войск Вооруженных сил королевства генерал Патрик Сандерс заявил, что правительство Великобритании должно будет объявить мобилизацию населения и убедить граждан вступить в армию страны, если государствам — членам НАТО придется напрямую вмешаться в украинский конфликт.

Ранее в НАТО заявили о подготовке к полномасштабной войне с РФ в ближайшие десятилетия.

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