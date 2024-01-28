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В США увидели прогресс в сделке между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников

AP: США видят признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС по заложникам

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Ronen Zvulun/Reuters

Представителям Соединенных Штатов на переговорах между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС удалось добиться прогресса в переговорах о соглашении по остановке боевых действий в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

По словам собеседников издания, условия потенциальной сделки будут реализовываться в два этапа.

На первом этапе Армия обороны Израиля остановит боевые действия в обмен на «женщин, пожилых людей и раненных пленных», удерживаемых ХАМАС.

Затем стороны будут стремиться проработать детали в течение первых 30 дней паузы второго этапа, на котором будут освобождены израильские солдаты и другие пленные.

«Хотя предлагаемая сделка не положит конец войне, официальные лица США надеются, что такое соглашение может заложить основу для разрешения конфликта», — говорится в тексте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Нетаньяху прокомментировал усилия по освобождению заложников в Газе.

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