В МИД России обвинили Украину в воровстве активов

Руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинская сторона хочет конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148, что является «ничем не прикрытым воровством». Он подчеркнул, что этим планы Киева не ограничиваются.

Полищук отметил, что Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных решения по искам Министерства юстиций о конфискации частных активов, еще шесть дел находятся на рассмотрении.

Дипломат добавил, что подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства, которые оценивают более чем в $2 млрд.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Вашингтона «все гарантии поддержки», в том числе по вопросу изъятия замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.