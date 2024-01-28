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Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе

Трамп: США умирают, ситуация на границе обернется катастрофой

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Fulton County Sheriff's Office/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках митинга сторонников в штате Невада заявил, что Соединенные Штаты умирают из-за ситуации на американской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, «страна умирает, граница открыта». По словам Трампа, ситуация на границе является «открытой раной», подобного раньше никогда не было.

Он подчеркнул, что в будущем все может только ухудшиться, может «произойти катастрофа».

До этого профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями заявил, что Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы.

Ранее Илон Маск заявил, что американским пограничникам поручено помогать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США.

В январе администрация США начала судиться с Техасом, оспаривая право штата на самостоятельную охрану границы.

Конфликт между Белым домом и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решения Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее Трамп обвинил Байдена в потворстве нашествию мигрантов.

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