Размер текста
А
А
А

Трамп назвал ситуацию на границе оружием массового разрушения США

Трамп назвал ситуацию на границе оружием массового разрушения США

close
100%
Gregory Bull/AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на американской границе стала орудием массового разрушения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, нынешнее положение вещей на границе США является «худшим в истории».

До этого профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями заявил, что Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы.

До этого Илон Маск заявил, что американским пограничникам поручено помогать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США.

В январе администрация США начала судиться с Техасом, оспаривая право штата на самостоятельную охрану границы.

Конфликт между Белым домом и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решения Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее Трамп обвинил Байдена в потворстве нашествию мигрантов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами