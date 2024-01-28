Трамп назвал ситуацию на границе оружием массового разрушения США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на американской границе стала орудием массового разрушения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, нынешнее положение вещей на границе США является «худшим в истории».

До этого профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями заявил, что Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы.

До этого Илон Маск заявил, что американским пограничникам поручено помогать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США.

В январе администрация США начала судиться с Техасом, оспаривая право штата на самостоятельную охрану границы.

Конфликт между Белым домом и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решения Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее Трамп обвинил Байдена в потворстве нашествию мигрантов.