В США заявили о подготовке телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина

Соединенные Штаты планируют проведение телефонного разговора между президентом страны и лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Об этом со ссылкой на администрацию президента США сообщает РИА Новости.

«Мы рассчитываем провести его [телефонный разговор] этой весной, в ближайшие месяцы. Конкретных дат пока нет», — сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США.

Чиновник пояснил, что о поддержании контактов Соединенных Штатов и Китая стороны договорились в Бангкоке в ходе встречи помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы МИД КНР Ван И.

Кроме того, стало известно о том, что в этом году госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай. Точная дата пока не названа.

25 января в США заявили, что в мире растет уважение к Путину и Си Цзиньпину.

23 января Трамп назвал отличие Байдена от Путина и Си Цзиньпина.

Ранее представители Китая и США заявили о готовности укреплять диалог двух стран.