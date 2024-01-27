Немецкий политик уверена, что в победу Киева не верят даже на Украине

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, выступая на первом съезде основанной ею партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ), заявила, что поставки правительством ФРГ оружия на Украину бесчеловечны, Запад не хочет заканчивать конфликт, в победу Киева не верят даже украинские генералы. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, украинцы должны продолжать страдать «за нашу свободу», а Германия продолжает снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием до победы, в которую «уже даже не верят украинские генералы». Так она прокомментировала заявления правительства Германии о том, что украинская армия защищает свободу и ценности Европы.

Вагенкнехт уверена, что для немецкой верхушки этот конфликт в первую очередь представляет интерес как бизнес. Политик подчеркнула, что конфликт на Украине должен быть закончен путем переговоров.

До этого новая оппозиционная партия ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт» заявила, что требует прекратить поставки вооружения Украине, чтобы подтолкнуть Москву к началу мирного процесса с Киевом.

Ранее в Берлине признали, что не интересуются судьбой переданного Киеву оружия.