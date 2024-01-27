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В КНР призвали разделять проблемы экономики и безопасности

Ван И: КНР и США должны разграничивать проблемы экономики и безопасности

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Mark Schiefelbein/Reuters

Китай и Соединенные Штаты Америки должны поддерживать равноправное сотрудничество и прикладывать усилия для сглаживания разногласий, разделяя проблемы в области экономики и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Бангкоке с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает ТАСС.

«Китай и США должны взаимодействовать на равных, не обращаться друг к другу свысока, искать точки соприкосновения с учетом различий, а не акцентируя на них внимание», – подчеркнул Ван И.

Китайский министр отметил, что проблемы в области безопасности есть у всех стран, но их нельзя делать поводом для сдерживания и подавления развития других государств.

По словам Ван И, КНР и США должны развивать отношения на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды.

До этого министр иностранных дел Китая назвал вопрос «независимости Тайваня» главным вызовом для развития отношений между КНР и Соединенными Штатами.

Ранее США увеличили разрыв с Китаем в гонке за первую экономику мира.

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