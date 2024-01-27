Израиль выступает за полное прекращение деятельности БАПОР в Газе

Израиль приветствует решения ряда западных стран приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и стремится к тому, чтобы полностью прекратить деятельность этой организации в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД еврейского государства на своей странице в социальной сети X.

«Выражаю признательность США за их решение прекратить финансирование БАПОР после того, как выяснилось, что некоторые из его сотрудников были причастны к чудовищной резне 7 октября», — говорится в публикации.

По словам министра, Израиль годами предупреждал, что БАПОР делает бесконечной проблему беженцев, препятствует миру и служит в качестве гражданского подразделения радикального палестинского движения ХАМАС в Газе. Также Кац выразил благодарность Канаде за присоединение к такому решению и выразил надежду, что ее примеру последуют и другие государства.

До этого ХАМАС заявил, что обвинения в адрес БАПОР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нацелены на прекращение их финансирования и лишение палестинцев поддержки со стороны этих организаций.

Тем временем глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим решил приостановить финансирование БАПОР из-за возможной причастности сотрудников организации нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Ранее в секторе Газа гуманитарный конвой попал под обстрел.