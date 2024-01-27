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В Кремле рассказали, зачем в ЕС вспоминают «страшилки о русском медведе»

Песков: страны ЕС пугают европейцев Россией, чтобы отвлечь от своих проблем

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Политики из Евросоюза своими «страшилками» про Россию хотят отвлечь европейцев от собственных проблем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

Он предложил обратить вниманию на Германию, где в настоящее время фермеры протестуют. По его словам, из этой ситуации есть один выход.

«Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили», — сказал Песков, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что угроза войны с РФ маловероятна, но к ней нужно быть готовым. Писториус также заявлял, что Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми Европа, по его мнению, столкнется в будущем.

До этого премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил об отсутствии необходимости готовиться к войне в Европе.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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