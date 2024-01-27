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В Польше сообщили о критическом положении Запада и Украины

Польский генерал Коморницкий: Запад и Украина находятся в критическом положении

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Global Look Press

Украина и Запад находятся в плохом положении, именно западные страны несут ответственность за происходящие события в этой стране. Об этом в интервью порталу Onet заявил польский генерал Леон Коморницкий.

«Ситуация критическая, украинская армия находится в критическом положении, Запад тоже. Запад также несет ответственность за то, что там происходит», — заявил генерал.

По его словам, поражение Киева в рамках украинского конфликта будет означать не только поражение Украины, но и поражение всего Запада.

При этом он добавил, что у Украины нет никаких шансон вернуть Крым, поскольку «Крым – крепость».

Генерал также напомнил, что Россия в рамках украинского кризиса в том числе последовательно преследует свои политические цели - признания в мире воссоединенных территорий РФ.

До этого Леон Коморницкий назвал военным преступлением устроенное Киевом контрнаступление.

Ранее сообщалось, что США предоставят гарантии безопасности Украине на 10 лет.

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