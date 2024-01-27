Лукашенко прибыл в Петербург с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в РФ с рабочим визитом. Самолет главы республики приземлился в петербургском аэропорту Пулково, сообщает БелТа.

В материале отмечается, что в аэропорту белорусского лидера встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Также в Пулково прибыл глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ожидается, что в ходе визита Лукашенко примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Кроме того, глава соседнего государства проведет двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Также в пресс-службе Кремля сообщили, что 29 января Лукашенко и Путин примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. В ходе мероприятия лидеры двух стран подведут итоги выполнения соглашения «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и согласуют аналогичный документ на следующие три года.

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