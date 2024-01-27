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Гутерриш надеется, что Израиль «надлежащим образом выполнит» решение суда в Гааге

Генсек ООН Гутерриш надеется, что Израиль выполнит решение суда в Гааге

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что Израиль надлежащим образом будет выполнять решение Международного суда предотвратить геноцид в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении генсека.

«Генеральный секретарь напоминает, что в соответствии с Уставом и Статутом Суда решения Суда являются обязательными для исполнения, и надеется, что все стороны должным образом выполнят распоряжение Суда», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что международный суд ООН вынес постановление, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия рассчитывает на соответствующие шаги Совбеза ООН по ближневосточному урегулированию.

Ранее ООН предупредила об уменьшении поступающей помощи в Газу из-за протестующих.

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