США предоставят гарантии безопасности Украине на 10 лет

Соединенные Штаты планируют предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет, план предусматривает четыре этапа. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

По данным газеты, этой весной администрация США надеется обнародовать свое обязательство, которое в настоящее время составляется Госдепом. При этом запрос президента США Джо Байдена на $61 млрд о дополнительном финансировании Украины должен быть одобрен конгрессом.

По словам американских чиновников, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создаст будущую украинскую военную силу, которая сможет «сдерживать российские войска».

Он также будет включать конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помогут стране в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.

До этого на Украине заявили, что в 2024 году страна получит оружие, которого еще не было. По словам пресс-секретаря министерства обороны Украины Иллариона Павлюка, с помощью этого оружия украинские войска смогут поражать логистические узлы.

При этом российский политолог Александр Перенджиев выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут получить от западных стран никакого уникального оружия в 2024 году. Украинские заявления он назвал «информационной игрой» против РФ.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.