Италия приостановит финансирование агентства ООН из-за возможных связей с ХАМАС

Правительство Италии решило приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, пишет Reuters.

Согласно данным агентства, Италия приняла такое решение из-за возможной причастности сотрудников БАПОР к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль. При этом авторы материала подчеркнули, что глава внешнеполитического ведомства республики не стал напрямую ссылаться на соответствующие высказывания и подозрения.

«Итальянское правительство приостановило финансирование БАПОР после чудовищного нападения на Израиль 7 октября [2023 года]», — сообщил Таяни.

24 декабря 2023 года газета The New York Post опубликовала материал, согласно которому комитет нижней палаты конгресса США по иностранным делам планирует начать расследование в отношении БАПОР. По информации журналистов, причиной послужили обвинения в «предполагаемых связях» сотрудников организации с палестинским движением ХАМАС.

Ранее Израиль попросил Италию помочь в решении проблемы с ливанским движением «Хезболла».