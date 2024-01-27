Медведев заявил, что Украина пытается бросить вызов не только России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина при поддержке западных стран пытается бросить вызов не только России, но и всему миру. Об этом он написал в посте на своей странице во «ВКонтакте», посвященном 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда.

«При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру», — считает Медведев.

По его словам, Россия сделает все, «чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли».

22 января зампред Совбеза РФ, комментируя слова представителя Госдепартамента США о том, что Россия не сможет вернуть себе Аляску, в шутку заявил, что «теперь война неизбежна».

До этого он назвал украинцев русскими после нового указа Зеленского.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».