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Медведев заявил, что Украина пытается бросить вызов не только России

Медведев: Украина при поддержке Запада пытается бросить вызов всему миру

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина при поддержке западных стран пытается бросить вызов не только России, но и всему миру. Об этом он написал в посте на своей странице во «ВКонтакте», посвященном 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда.

«При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру», — считает Медведев.

По его словам, Россия сделает все, «чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли».

22 января зампред Совбеза РФ, комментируя слова представителя Госдепартамента США о том, что Россия не сможет вернуть себе Аляску, в шутку заявил, что «теперь война неизбежна».

До этого он назвал украинцев русскими после нового указа Зеленского.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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