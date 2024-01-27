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Сенатор РФ допустил причастность США и Британии к крушению Ил-76

Сенатор Карасин допустил причастность США и Британии к крушению самолета Ил-76

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Причастность Вашингтона и Лондона к крушению Ил-76 объясняет их молчание по поводу этой трагедии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, слова которого передает «Лента.ру».

«Мы уже давно понимаем, что за использованием таких видов вооружения контроль идет из Лондона, Брюсселя и Вашингтона. Отсюда такое «скромное» молчание ягнят. Но никого это не обманывает», — заявил Карасин, отметив, что ждать реакции американцев в данном случае наивно.

Тим временем украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что на 24 января был запланирован обмен пленными, в ходе которого Киеву должны были передать 65 пленных бойцов, летевших на сбитом Ил-76 в Белгородской области.

27 января посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон так и не осудил теракт Киева, в результате которого был сбит Ил-76.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что самолет был сбит из системы ПВО Франции или США.

Ранее были опубликованы кадры посадки военнопленных ВСУ в самолет Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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