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Армения предложила Азербайджану начать совместные поиски пропавших лиц

Армения предложила Азербайджану активизировать усилия по поиску пропавших лиц

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Аппарат Президента Республики Армения

Комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести лиц предложила Азербайджану активизировать совместную работу в этом направлении. Об этом сообщается на сайте Службы национальной безопасности (СНБ) республики.

С начала 1990-х годов, в ходе азербайджано-армянского конфликта в 2020 году и в дальнейшем 993 гражданина Армении и жителей непризнанного Нагорного Карабаха пропали без вести. В СНБ подчеркнули, что Армения заинтересована в том, чтобы узнать, что случилось с этими людьми.

В заявлении указано, что комиссия Армении во исполнение соглашения, зафиксированного в совместном заявлении аппарата армянского премьер-министра и администрации президента Азербайджана от 7 декабря 2023 года, предлагает азербайджанской стороне активизировать сотрудничество в этом направлении.

При этом в комиссии опровергли заявления госорганов Азербайджана о том, что Армения якобы оказывается предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанских гражданах. В ведомстве также заявили, что Ереван с ноября 2020 года передал Баку топографические материалы о возможных местах нахождения более 100 тел азербайджанцев..

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

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